Черновцы, Украина, 11 марта 2021, 08:39 — REGNUM Все врачи больницы №3 города Черновцы отказались вакцинироваться от COVID-19. Об этом, как сообщило издание «Украинская правда», рассказала 11 марта на брифинге заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак.
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Чиновник признала, что персонал некоторых медицинских учреждений негативно настроен по отношению к вакцине.
Она добавила, что население Черновицкой области Украины в целом с недоверием относится к любым вакцинам.
Напомним, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о том, что в ближайшие недели на Украину должна поступить партия вакцины от COVID-19 производства американской компании Pfizer.
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