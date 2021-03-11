Черновцы, Украина, , 08:39 — REGNUM Все врачи больницы №3 города Черновцы отказались вакцинироваться от COVID-19. Об этом, как сообщило издание «Украинская правда», рассказала 11 марта на брифинге заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак.

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Чиновник признала, что персонал некоторых медицинских учреждений негативно настроен по отношению к вакцине.

«У нас есть городская больница №3, где ни один пока врач не изъявил желания вакцинироваться, и у нас есть городская больница №4 — где пока трое работников [согласились на вакцинацию]», — сказала Гусак.

Она добавила, что население Черновицкой области Украины в целом с недоверием относится к любым вакцинам.

Напомним, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о том, что в ближайшие недели на Украину должна поступить партия вакцины от COVID-19 производства американской компании Pfizer.

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