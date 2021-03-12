Париж, , 19:30 — REGNUM Глава департамента Верхние Альпы Жан-Мари Бернар был оштрафован на €10 000 за подарок в виде волчьего хвоста. Об этом 12 марта сообщает Le Point.

Такой подарок президент совета департамента Бернар сделал бывшему префекту департамента Сесиль Биго-Декейзер в феврале 2020 года на церемонии её ухода с поста, заявив при этом о «политическом акте» в поддержку селекционеров. 12 марта 2021 года Бернар был приговорён к штрафу в размере 10 000 евро, за хранение, транспортировку и передачу части охраняемого вида. Хвост животного принадлежал волку вида, который занесен в Красную книгу.

«Я нахожу для себя немного оскорбительным, что меня осудили за то, чего я не совершал», — сказал Жан-Мари Бернар. «То что меня интересует, так это улучшение скотоводства, а не охота на волков», — добавил он при выходе из суда.