Варшава, , 19:00 — REGNUM Власти Польши приняли решение о высылке из страны двоих консулов Белоруссии, сообщил 12 марта замглавы польского Министерства иностранных дел Марчин Пшидач.

«В связи с продолжением недружественных жестов Минска по отношению к польским дипломатам, в рамках принципа взаимности, МИД Польши принял решение о высылке генерального консула Республики Беларусь в Белостоке и консула Республики Беларусь из консульства в Варшаве», — написал Пшидач на своей странице в Twitter.

Напомни, 9 марта МИД Белоруссии сообщил о высылке сотрудника Генконсульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка за участие в мероприятии в память «проклятых солдат» в Бресте. В Минске подчеркнули, что польские «проклятые солдаты» под командованием Ромуальда Райса «поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями».

В ответ на это Польша выслала белорусского дипломата, после чего Минск предложил руководителю и консулу генконсульства Польши в Гродно также покинуть территорию Белоруссии.

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