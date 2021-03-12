Осло, , 18:46 — REGNUM Новым капитаном сборной Норвегии стал 22-летний хавбек Мартин Эдегор. Об этом 12 марта сообщается на сайте Норвежской футбольной ассоциации.

Эдегор сменил Стефана Йохансена, который объявил об уходе из национальной команды в возрасте 30 лет. При этом вице-капитан сборной Омар Элабделлауи выбыл на длительный срок — из-за травмы.

Эдегор является игроком «Реала» (Мадрид), в этом сезоне выступает за «Арсенал» (Лондон) — на правах аренды.

На его счету — 25 игр за нацкоманду.