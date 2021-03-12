Санкт-Петербург, 12 марта, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу в следственный изолятор мужчину, который совершил дерзкое разбойное нападение на филиал банка ВТБ и похитил более 2,5 млн рублей, угрожая кассиру предметом, похожим на гранату.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО Кресты 2

Напомним, днем 9 марта в помещение финансовой организации на Индустриальном проспекте Петербурга зашел мужчина и, предъявив старшему кассиру предмет, напоминающий гранату, потребовал выдать ему наличные деньги, что и было сделано. После этого злоумышленник скрылся, но был установлен и 11 марта задержан в Москве, откуда его вернули в Петербург под конвоем. Теперь по статье о разбое в особо крупном размере ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, уроженец одной из азиатских стран Акбарджон Исмоилов под угрозой применения насилия, с применением предмета, используемого в качестве оружия, открыто похитил принадлежащие ПАО «ВТБ» денежные средства на сумму 2 566 000 рублей

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Исмоилов свою вину полностью признал и пояснил, что совершил преступление, чтобы вернуть долг своим знакомым. После его задержания большая часть похищенных денежных средств возвращена банку.

Предмет, которым угрожал налётчик, оказался муляжом гранаты, он найден и изъят. А сам обвиняемый пробудет в СИЗО как минимум по 8 мая 2021 года.