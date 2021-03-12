Рим, , 18:15 — REGNUM Российский нападающий футбольного клуба «Фиорентина» (Италия) Александр Кокорин пропустит матч 13 марта. Об этом 12 марта сообщает Violanews.

«Он на стадии восстановления. К сожалению, старые травмы дают о себе знать», — отметил тренер клуба Чезаре Пранделли.

В рамках 27 тура Серии А «фиалки» сыграют с «Беневенто». Как сообщил Пранделли, спортсмен продолжает восстанавливаться от мышечного повреждения, которое он получил в игре 25 тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:2).

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» (Москва) в январе 2021 г. за 4,5 млн евро. За свой новый клуб он провел 3 неполных матча.