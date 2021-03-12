Волгоград, , 17:02 — REGNUM Легкоатлетический манеж Волгоградской академии физической культуры загорелся 12 марта. Спасатели ликвидировали открытое горение за 20 минут, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 16:10. По данным ведомства, в неэксплуатируемом здании на улице Чуйкова на площади 100 кв. метров горел строительный мусор. Пожарные расчеты в 16:27 локализовали очаг возгорания, в 16:31 ликвидировали огонь.

Виктор Якимович. «Это объект не наш. Там сейчас ведётся реконструкция, он огорожен, стоит охрана. На время работ объект и земля переданы ООО «Эластомер», заказчиком является министерство спорта. Мы даже не заказчики. Что там произошло, я не знаю. Может, они не соблюдали технику безопасности. Будем выяснять», — рассказал изданию « В1.ру » ректор учебного заведения

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.