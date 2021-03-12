Москва, , 16:30 — REGNUM Центральному банку РФ необходимо контролировать показатель среднего количества просрочек, так как для экономики это может стать опасным явлением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал новость о том, что в России доля просроченных потребительских кредитов увеличилась за год до 23,5%.

«Рост просрочки по потребительским кредитам вызван падением уровня жизни, потерей работы и бизнесов в 2020 году из-за коронавирусных ограничений. Это объективная тенденция, и в кризисные годы она проявляется ярко. Рост просрочки составил более чем 20% — это существенно. Наверняка большинство просрочек приходятся на кредиты, оформленные до конца 2019 или до начала 2020 года — до коронакризиса. Не думаю, что объем просрочки будет расти и дальше — объективных оснований для этого нет. Банки повысили требования к заёмщикам. Экономика России постепенно адаптируется к новой реальности», — сказал Ковригин.

Однако, по его мнению, Центральному банку необходимо контролировать показатель среднего количества просрочек, так как для экономики это может стать опасным явлением.

«Просрочки влекут за собой повышение стоимости банковских продуктов, повышение процентов по кредитам, увеличение требований к заёмщикам, — сказал Ковригин. — Эти тенденции мы наблюдаем и сегодня — даже в условиях политики «дешёвых денег» при ключевой ставке 4,25% стоимость большинства кредитных продуктов для населения редко опускалась ниже 12%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что по мере того как в РФ будут сворачивать программы помощи, будет расти уровень просрочки по кредитам.

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