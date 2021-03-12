Павлодар, Казахстан, , 15:59 — REGNUM Сотрудник линейной полиции на станции Павлодар задержан по подозрению в разбойном нападении, сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте МВД.

В ведомстве отметили, что по итогам служебного расследования должностей лишились восемь сотрудников из числа руководителей линейного отдела полиции и департамента полиции на транспорте.

Отмечается, что задержанный сержант полиции проработал в органах менее одного года. В департаменте сообщили, что усилят работу наставников молодых сотрудников. Особое внимание обращено на качественный отбор кандидатов на службу.

Ранее глава департамента полиции на транспорте Павлодарской области Нурлан Масимов сообщил, что по подозрению в двух разбойных нападениях задержан 22-летний местный житель. Злоумышленник похитил 120 тыс. тенге в одном из магазинов Павлодара. Он также совершил неудачное нападение на магазин в селе Кенжеколь.