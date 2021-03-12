Прага, , 15:13 — REGNUM В Чехии погибли двое трудовых мигрантов с Украины. Об этом сообщило издание Zaxid.net.

Как сообщили журналисты, тела уроженцев города Турка Львовской области обнаружили в холодильной камере.

Название города, а также предприятия, где произошла трагедия, не сообщаются.

Обстоятельства гибели иностранных граждан расследует чешская полиция.

Напомним, ранее в Венгрии полиция задержала гражданина Украины, в автомобиле которого находились нелегальные мигранты.

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