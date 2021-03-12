Барнаул, 12 марта, 2021, 14:33 — ИА Регнум. С обнародованием информации о снижении ожидаемой продолжительности жизни в России в пандемию не стоит спешить, считает кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM появившиеся в СМИ данные о том, что на фоне пандемии коронавируса продолжительность жизни в стране в годовом выражении сократилась впервые с 2003 года, он пояснил:

Василий Максимов. Пережил старуху (фрагмент). 1896

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

»Самое главное — это тенденция! И если вдруг продолжительность предстоящей жизни начала сокращаться, то это явно неблагоприятная тенденция. Другое дело, что это требует более тщательного анализа в сравнении с другими странами, и, конечно, важна еще структура смертности. Во времена СССР этот показатель был под грифом «ДСП». Но с приходом перестройки эти данные открылись и оказалось, что СССР оказался единственной страной, которая начиная с 1964 года разошлась с другими развитыми странами. Эти страны рванули вверх, а СССР застопорился.

Этот факт заставил ученых задуматься о том, почему «передовой социалистический строй», гордившийся великими достижениями, реально просто губит людей. Это послужило одним из стимулов поиска решения этих проблем и становлению «перестройки».

Тем не менее эти данные, конечно, требуют более тщательного расчета, так как здесь важна чистота сбора данных: человек может жить в одной стране, а умереть в другой. Куда включать эту смерть? Поэтому надо немного подождать, чтобы собралась полная статистика, а далее вновь вернуться к этой теме».

Напомним, ранее в РБК со ссылкой на мартовскую версию проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и плановый период до 2030 года известили о том, что ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020 года снизилась до 71,1 года против 73,3 года в 2019 году.

Читайте также: Из-за пандемии в России сократилась ожидаемая продолжительность жизни