Москва, 12 марта, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Экономический кризис, на фоне которого рекордно дорожает бензин, оказался самым тяжёлым в России, он даже хуже, чем в 2011 и 2018 годах. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко. Комментируя очередной ценовой рекорд, который поставил бензин марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), он пояснил:

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

Юрий Матвейко «Объемы производства сокращены, по словам нефтяных компаний — из-за убыточности самого процесса, остатки — ниже критических значений. На бирже недостаточно объёмов топлива, что толкает оптовые цены вверх, и сегодня в ряде регионов они выше розничных, в том числе и на Алтае. Минэнерго и ФАС говорят, что делают все возможное, но ситуация пока лучше не становится».

Напомним, 10 марта в Правительстве РФ состоялось совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов, по итогам которого принят ряд важных решений. В частности, решено откорректировать заложенную в формуле действующего демпферного механизма цену внутреннего рынка на уровень фактических темпов роста розничных цен в 2019—2020 годах, а также использовать фактические темпы роста розничных цен для расчёта демпфера в будущие периоды. Это должно улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора и создать условия для изменения конечных розничных цен не выше годовой инфляции.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, на СПбМТСБ зарегистрирован рекордный рост оптовых цен на бензин марки Аи-92. Сегодня, 12 марта, его продавали по цене до 55,75 тыс. руб. за тонну, сообщает СПбМТСБ. С начала 2021 года этот показатель уже превысил 12%.