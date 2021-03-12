Нью-Дели, , 14:23 — REGNUM В то время как целый ряд стран сталкивается с большим числом сложностей в получении вакцин от коронавируса — что уже стало поводом для появления таких выражений, как «вакцинные гонки» и «вакцинный национализм», — Индия пошла по иному пути, став продвигать «вакцинную дипломатию». Теперь в рамках концепции Vaccine Maitri (вакцинной дружбы) Нью-Дели направил сотни тысяч доз своего препарата Covishield, произведенных по лицензии Оксфордского университета и компании AstraZeneca, приблизительно в 60 стран, пишет бывший заместитель генерального секретаря ООН и бывший государственный министр иностранных дел Индии и государственный министр по развитию человеческих ресурсов Шаши Тарур в статье, вышедшей 11 марта в Project Syndicate.

«Индия — глобальный фармацевтический центр, производящий около 20% всех непатентованных лекарственных средств и 62% мировых вакцин, поэтому после начала пандемия страна быстро оказалась готовой принять вызов», — отметил Тарур.

По его словам, рискованная ставка на $1 млрд, сделанная владельцем Индийского института сыворотки Адара Пунавалла, на вакцину Оксфорда и AstraZeneca, дала свои плоды и — после одобрения препарата в Индии — Нью-Дели смог наладить массовый выпуск этих вакцин, которые и стали применяться внутри страны, и пошли на экспорт. Индийские вакцины были доставлены в большинство соседей страны, в том числе в Афганистан, Бангладеш, Бутан, Шри-Ланку, Мальдивы, Мьянму и Непал, а также на Сейшельские острова, Камбоджу, Монголию и острова Тихого океана, страны Карибского бассейна и Африки.

«Тем временем Китай и Россия продвигают собственные вакцины, а западные фармацевтические компании нагревают руки рекламе (наряду с непредвиденной прибылью от взлета цены их акций). Но при разработке вакцин для собственного использования север мира упустил из виду непомерную стоимость вакцин Pfizer / BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson для более бедных стран», — обратил внимание бывший индийский министр.

«Со своей стороны, вакцины индийского производства, по некоторой информации, безопасны и рентабельны и, в отличие от некоторых других, не требуют хранения и транспортировки при очень низких температурах», — добавил он.

Безусловно, продолжил Тарур, вакцинная дипломатия Индии не носит альтруистического характера. Так, когда первый премьер-министр страны Джавахарлал Неру закладывал научно-технологический фундамент Индии, его намерения были благородными, гуманистическими и общечеловеческими, однако преемники давно поняли, как страна может с помощью своего научного и медицинского потенциала укрепить свое геополитическое положение. В то время как наиболее богатые страны критикуют за излишнее накопительство в плане вакцин, Индия отличается от них тем, что отправила 33 млн в более бедные страны, а еще миллионы на подходе.

Подо всем под этим есть определенный негласный контекст — соперничество с Китаем, напряженность в отношениях с которым усилилась после столкновений на границе в Гималаях. Индия не только опередила Китай по объему поставок дешевых и доступных вакцин на юг мира, но и стала делать это быстрее и эффективнее. Например, Китай объявил об отправке 300 тыс. доз для Мьянмы, но еще не доставил их, в то время как Индия быстро поставила в эту страну 1,7 млн доз. Точно так же индийские вакцины превзошли китайские вакцины в Камбодже и Афганистане.

Когда в Бразилии вокруг китайских вакцин разгорелся скандал и половина граждан страны, как показывали опросы общественного мнения, высказались против Sinovac, президент Жаир Болсонару обратился к Индии, которая сразу же пошла латиноамериканскому государству навстречу.

Индийские вакцины отправляются даже в более богатые страны. Великобритания заказала 10 млн доз у Института сыворотки. Канада, чей премьер-министр Джастин Трюдо не раз критиковал своего индийского коллегу Нарендру Моди, обратился к Моди с просьбой об отправке двух миллионах доз вакцин, и в считаные дни были доставлены первые полмиллиона. Трюдо громогласно заявил, что победа над COVID-19 будет достигнута «благодаря огромному фармацевтическому потенциалу Индии и лидерству премьер-министра Моди».

Индия изящным образом использует свои возможности в этом секторе, чтобы продвигать альтернативу экономическому и геополитическому доминированию Китая. В то время как Китай не идет на раскрытие данных о своих вакцинах, что вызывает споры по поводу их эффективности, Нью-Дели организовал поездки иностранных послов для посещения фармацевтических заводов в Пуне и Хайдарабаде.

Контраст с поведением более богатых стран не менее разителен. По данным Института глобального здравоохранения Университета Дьюка, развитые страны, в которых проживает 16% мирового населения, включая Канаду, США и Великобританию, каждая из которых гарантировала достаточно запасов для вакцинации своего населения в несколько раз, обеспечили для себя 60% глобальных поставок вакцин.

«Внимание мира обращено на Индию, которая делится имеющимися у нее запасами вакцин, вместо того, чтобы избрать националистический курс на блокирование экспорта. Индия также предложила программе ВОЗ COVAX 1,1 миллиарда доз вакцины для распространения в более бедных странах», — подчеркнул автор.

Если есть опасения, то это то, что Индия экспортировала в три раза больше доз, чем использовала в рамках вакцинации собственного населения. Страна отстает от своей цели по вакцинации в 300 млн человек к августу после вакцинации около трех миллионов медицинских работников в ходе кампании, которая началась 16 января. И эта проблема будет лишь обостряться на фоне роста заболеваемости, появления штаммов коронавируса, которые могут оказаться невосприимчивыми для вакцин, а также вызванных пандемией сложностей в экономике.

«Решение этой задачи является жизненно важным национальным интересом. Вакцинная дипломатия Индии оказалось настоящим благословением в части стремления страны к признанию в качестве мировой державы. В борьбе с пандемией она вышла далеко за рамки обычного оказания медицинской помощи или поставок непатентованных лекарственных препаратов», — отметил Тарур.

«Безусловно, пока неясно, удастся ли добиться продвижения посредством экспорта лекарственных средств «мягкой силы» страны в мировом порядке. Но если и когда постоянные места в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций все же будут переставляться, благодарные правительства будут знать, кто сделал больше всего, чтобы спасти мир от нашествия смертоносного патогена», — заключил бывший индийский министр.

Читайте также: На Украине выявили 126 случаев побочных эффектов от вакцины Covishield