Нур-Султан, , 14:01 — REGNUM Президент США Джо Байден поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и жителей республики с Наврузом, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Байден также поздравил Токаева с 30-летием независимости республики. Глава Белого дома отметил, что администрация президента США придает большое значение работе с Казахстаном.

Байден добавил, что рассчитывает на развитие сотрудничества, в том числе через диалоговый процесс «С5+1» (пять стран Туркестана плюс США).

Как сообщало ИА REGNUM, в Алма-Ате и Нур-Султане запретили массовые мероприятия во время празднования Навруза. Ограничения вводятся из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

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