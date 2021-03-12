Москва, , 14:05 — REGNUM Действия Литвы в отношении офицера запаса российской армии Юрия Меля, осуждённого по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, не останутся без последствий. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 марта на брифинге.

Литовский суд ранее продлил Мелю срок содержания под стражей, хотя 12 марта российский офицер должен был выйти на свободу. Он останется под арестом до 31 марта, в этот день генпрокуратура рассмотрит апелляцию.

Захарова подчеркнула, что Москва не оставит подобные истории без внимания, о таком беззаконии должны узнать институты ЕС.

«В Вильнюсе должны понимать, что эти игры не останутся без последствий», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года суд в Вильнюсе признал российских граждан Юрия Меля и Геннадия Иванова виновными по сфабрикованному делу о массовых беспорядках в Вильнюсе в 1991 году.

Читайте также: Россия должна добиваться прекращения судебного беспредела в Литве