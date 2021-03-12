Москва, , 13:20 — REGNUM Решение Арбитражного суда Москвы признать создателя шоколадной фабрики «А. Коркунов» Андрея Коркунова банкротом и открыть процедуру реализации его имущества, вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили своё мнение 11 марта в социальной сети Facebook.

«Да у него эта сумма на карманные расходы», — считает Илона О.

Многие пользователи указали на то, что сумма задолженности Коркунова, которая составляет почти два миллиона рублей, показалась людям слишком маленькой для такого человека.

«2 миллиона рублей?! Да для него это копейки должны быть. Странно как-то», — пишет Larisa K.

Некоторые комментаторы считают, что история Коркунова показательная для российского бизнеса. Они уверены, что в стране сложилась неблагоприятная ситуация для ведения предпринимательской деятельности.

Нашлись и те, кто выразил свою уверенность в том, что Коркунов попросту нашёл в процедуре банкротства «выгодную стратегию».

«Понятное дело. Это уже накатанная дорога: набирают кредитов, потом банкротят и начинают всё сначала. Богатые так сейчас зарабатывают…», — написала Валентина У.

Напомним, 11 марта Арбитражный суд Москвы признал основателя шоколадной фабрики «А. Коркунов», основного акционера казанского «Анкор Банка» Андрея Коркунова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Данные об этом появились в картотеке арбитражных дел.