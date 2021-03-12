Махачкала, , 13:00 — REGNUM В 2021 году хадж смогут совершить около восьми тысяч жителей Дагестана. Такую квоту выделила республике комиссия духовного управления мусульман РФ по совершению хаджа. Информацию о подготовке к хаджу доложил 11 марта в ходе заседания оперативного штаба врио министра по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

По его словам, Дагестану досталась, как всегда, самая большая квота — около 40% от общего числа мест, выделенных Саудовской Аравией российским мусульманам. Кроме того, еще 175 мест выделено Дагестану для совершения малого хаджа в апреле 2021 года.

Правительство Королевства Саудовская Аравия обозначило обязательное условие для допуска в страну — паломник должен быть вакцинирован, сообщил представитель муфтията Дагестана Шамиль Алиханов.

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