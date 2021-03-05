Махачкала, , 14:53 — REGNUM В 2021 году Саудовская Аравия допустит в хадж только паломников, привитых от коронавируса. Такое решение приняло министерство здравоохранения королевства. Об этом предупредили верующих Дагестана в минздраве субъекта.

«Вакцина против COVID-19 является обязательной для тех, кто желает приехать на хадж, и будет одним из основных условий для получения разрешения на приезд», — цитирует строки указа минздрава КСА медицинское ведомство Дагестана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о необходимости привиться от коронавируса всем собирающимся в хадж сообщило духовенство Чечни. По словам главы Духовного управления мусульман Чечни муфтия Салаха-Хаджи Межиева, вакцина является халяльной, а собирающиеся в хадж не смогут выехать в Саудовскую Аравию без справки о прививке.

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Напомним, в 2020 году Саудовская Аравия отменила прием паломников в хадж из-за коронавируса. Тем не менее, те граждане, которые к моменту принятия этого решения находились уже на территории королевства, все-таки участвовали в мероприятиях. Так, первым заболевшим COVID-19 в Чечне оказался местный житель, совершавший в марте 2020 года малый хадж в Саудовскую Аравию.

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