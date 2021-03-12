Москва, , 12:50 — REGNUM В России следует восстановить закрытые филиалы вузов и высшие учебные заведения в регионах. Об этом 12 марта заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению эксперта, эти меры позволят ликвидировать дефицит специалистов в регионах.

«Я неоднократно говорил, что за десять лет Рособрнадзор уничтожил полторы тысячи вузов и филиалов по всей стране, вузов и филиалов, которые имели аккредитацию. Мэры и губернаторы находятся в сложной ситуации — эти вузы и филиалы были точками притяжения и готовили хороших специалистов», — сказал Володарский.

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