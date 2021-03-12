Москва, , 12:28 — REGNUM Статья в издании Financial Times о том, что российский силовой блок якобы имеет сильное влияние на президента РФ Владимира Путина, что якобы выражается в том числе и в поведении правоохранителей на несанкционированных митингах, является упражнением псевдоспециалистов по России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это такие упражнения псевдоспециалистов по нашей стране, которые очень часто не имеют ничего общего с реальностью», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле констатируют, что «у источников англосаксонских СМИ, в том числе Financial Times, существенно понизилась квалификация специалистов по нашей стране».

Песков отметил, что такие специалисты «продолжают свою работу» и «высказывают мнения», однако их квалификация на сегодняшний деньсущественно понизилась. Он также не исключил, что у таких экспертов снизился и уровень понимания реальных политических процессов в России.

Пресс-секретарь российского лидера выразил готовность «терпеливо рассказывать и объяснять желающим» то, что происходит внутри России.