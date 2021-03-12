Городищенский район, Волгоградская область, , 11:40 — REGNUM Тело 13-летней девочки обнаружено в заброшенном подвале на территории одного из частных домовладений в поселке Котлубань Городищенского района Волгоградской области. По факту гибели ребёнка организована проверка, сообщили ИА REGNUM 12 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, родители девочки, занимающиеся разведением крупного рогатого скота, 11 марта уехали в Волгоград за покупками. Дома остался их 18-летний сын, около 14:00 из школы вернулась 13-летняя дочь. Старший брат отправился ухаживать за животными, сестра вышла на прогулку, и в какой-то момент он обратил внимание, что девочки нигде нет. Брат не смог найти её самостоятельно, к поискам подключились вернувшиеся родители. Родственники заглянули в одну из хозяйственных построек, в которой был спуск в подземное хранилище, затопленное грунтовыми и талыми водами, не используемое по назначению. Мать обратила внимание, что с места сдвинуты прикрывавшие отверстие доски, и, заглянув вниз, увидела там дочь. Родители сами вытащили девочку наверх, но она уже была мертва.

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Семья, где воспитывался ребёнок, характеризуется положительно.