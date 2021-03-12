Махачкала, , 11:33 — REGNUM В Дагестане прошел пробный ЕГЭ для взрослых. В акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» приняли участие более 600 человек. Среди них не только родители выпускников, но и представители министерства образования и других органов власти.

Процедуру сдачи экзамена им пришлось сдать именно в том порядке, как учащимся: регистрация на ЕГЭ, рамка металлоискателя, рассадка в аудитории на обозначенные места, инструктаж и выполнение тестовых заданий.

Как отметила врио главы минобра Дагестана Уммупазиль Омарова, также сдавшая пробный ЕГЭ по русскому языку, «ничего страшного в нем нет, все по силам».

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