Махачкала, , 17:32 — REGNUM В Дагестане пройдет акция, ставшая уже в последние годы традиционной — «Единый день сдачи ЕГЭ для родителей». В ней смогут принять участие все желающие родители, а также представители органов власти на местах и члены правительства субъекта, сообщили в пресс-службе министерства образования республики.

Акция будет проводиться 11 марта на базе восьми пунктов приема экзаменов в ряде населенных пунктов Дагестана, в том числе в городах Махачкала, Дербент, Буйнакск, Хасавюрт, Каспийск, Кизляр, Кизилюрт, Избербаш.

Условия сдачи экзамена будут такими же, с какими сталкиваются выпускники при сдаче ЕГЭ. Все участники из числа взрослых, должны иметь при себе паспорт и гелиевую ручку. Они пройдут через металлоискатели, зарегистрируются и приступят к выполнению тестовых заданий.

Читайте также: В Дагестане родители выпускников и вице-премьер напишут ЕГЭ по истории