Чем дальше, тем страшнее: сахалинцы шокированы новостями недели
Южно-Сахалинск, 12 марта, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Жители Сахалина на уходящей неделе особенно остро отреагировали в соцсетях на новости о жёстокости среди школьников и жёстоком обращении с животными. Две новости особенно выбились из общей картины повседневных событий о ДТП, пожарах, коммунальных авариях.
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Активно сахалинцы начали обсуждать новость о драке школьников в Невельске. Правительство островного региона поспешило сообщить, что один из учеников 7-го класса получил ножевое ранение. И даже несмотря на то, что спустя время стало известно, что ребёнку была нанесена царапина не ножом, а плоскогубцами, пользователи недоумевали по поводу жестокости среди школьников, сравнивая происходящее с многочисленными американскими трагедиями в школах.
«Читаешь новости, и ощущение, что телепортировали в 90-е», — считает mariia.pupkina.
«А в школе нет металлодетектора?» — спросила tatuana65reg.
«В нашей школе есть, а толку ноль. Пищит и пищит», — ответил пользователь _suok06.
«Дети деградируют, скоро с яслей мочить горшками будут… Чёт совсем не весело становится…» — отреагировала natashamorozova389.
И ещё один вопиющий случай жестокости широко обсудили в соцсетях жители Сахалина. АСТВ рассказало на неделе историю овчарки Альфы, которую неизвестные пытались жестоко убить.
Хозяин сообщил, что кто-то пытался похитить собаку со двора частного дома, проникнув на него поздней ночью. Мужчина понял, что случилось, вернувшись с ночной смены.
«Во дворе было большое количество крови. Прошел дальше — и тут навстречу выползла Альма с раной на шее. Судя по картине, кто-то перелез через забор, ударил её по голове (палка валялась рядом) и снял с цепи. Затем она очнулась, и её ударили ножом в горло. Но, скорее всего, нож был тупой, сухожилия или артерию не задел, она вырвалась и спряталась», — рассказал хозяин собаки.
Альму спас приехавший оперативно ветеринар — рану зашили, наложили повязку. Выяснилось, что овчарка находится на втором месяце беременности. Хозяева предположили, что собаку пытались похитить, чтобы съесть.
«Чем дальше, тем страшнее. От СМИ только плохие новости, хорошее совсем не происходит. Люди — дикари. Животных жалко, слишком часто их стали обижать», — написала sandraa_vladimirovna.
«Что за живодеры появились, пора закон принимать, убил собаку — сел как за человека», — предложила asyalekomtseva94.
«Куда катится мир? Каждый день новости одна краше другой», — написала пользователь annas8645.