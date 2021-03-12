Южно-Сахалинск, , 07:07 — REGNUM На Сахалине в школе №3 Невельска произошла драка между подростками, в ходе которой один из учащихся получил ножевое ранение, об этом сообщается в официальном телеграм-канале областного правительства.

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Драка произошла между учащимися 7 класса. Известно, что школьник получил не проникающее ножевое ранение — у него рассечена кожа.

«Министерство образования Сахалинской области направляет комиссию в СОШ № 3 города Невельска», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске возбудили уголовное дело в отношении студентки колледжа — девушку подозревают в попытке поджога учебного заведения.