Санкт-Петербург, 12 марта, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения бывшему финансовому директору ТД «Интерторг» (сети SPAR и «Народная семья») Марианне Левинтовой. Ее обвиняют в похищении с сообщниками свыше 8,5 млрд рублей, выделенных компании в виде кредита Сбербанком.

ОПС СПб В Петербурге отправили под домашний арест финдиректора ТД «Интерторг»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после проведение массовых обысков в Петербурге 10 марта были задержаны бывший совладелец ООО «ТД Интерторг» (сети SPAR и «Народная семья») Аллахверди Абдуллаев и еще два топ-менеджера: юрист Игорь Защеринский и финансовый директор Марианна Левинтова. Также по делу проходит совладелец компании Мушвиг Абдуллаев.

В отношении них было возбуждено два уголовных дела. Первое — по заявлению Сбербанка, который выделил «Интерторгу» кредит почти 8,6 млрд рублей, но денег обратно не получил. Второе возбуждено на основании заявлений поставщиков торгового дома. Совокупный ущерб, который они заявили, составляет около 2 млрд рублей.

Вечером 11 марта Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения бывшему финансовому директору ТД «Интерторг» Марианне Левинтовой. Женщину обвиняют по части 4 статьи 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

«Следствие ходатайствовало о домашнем аресте. Обвиняемая возражала, просила иную меру», — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста, разрешив Левинтовой гулять с 10:00 до 12:00 не далее 500 метров от квартиры. Срок меры — по 9 мая 2021 года.

Напомним, финансовые проблемы крупнейший петербургский торговый дом «Интерторг» начал испытывать в 2019 году, когда несколько крупных поставщиков обратились в Арбитражный суд с исками к ТД «Интерторг». По примерным подсчетам, компания задолжала им более 8,6 млрд рублей. В декабре того же года было объявлено, что все магазины сети SPAR и «Народная 7-я Семья» будут закрыты, что и произошло. Владельцы компании заявляли о планах перезапуска бизнеса.