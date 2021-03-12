Калуга, 12 марта, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Калужской области продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. В регион поступило 45 тыс. 912 доз вакцины. Уже привиты 35 тысяч 964 жителя области, сообщает 12 марта корреспондент ИА REGNUM ссылкой на заседание регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Kaluga-gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Во всех прививочных пунктах имеется вакцина в достаточном количестве. В Калуге привито 16 тыс. 529 человек, в районах области — 15 тыс. 118 человек.

В Обнинске от COVID-19 вакцинировано 4 тыс. 317 человек. В городе открыто пять пунктов, где могут привиться коллективы организаций и отдельные граждане. В среднем в сутки в Обнинске вакцинируют 135 человек.