Москва, , 10:36 — REGNUM Роскомнадзор готов вести диалог с российским представительством компании Twitter, однако представители платформы микроблогов не отвечает на запросы и требования ведомства. Об этом заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

«В любом случае все свои встречные претензии они [представители Twitter] могут в любой момент оспорить в российском суде, мы готовы к любому диалогу, лишь бы он был», — сказал Зайцев.

По его словам, претензии со стороны Роскомнадзора «остаются без ответа» — на ведомство никто из представителей платформы микроблогов не выходил, и «на наши вопросы ответов нет».