Москва, 12 марта, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Роскомнадзор готов вести диалог с российским представительством компании Twitter, однако представители платформы микроблогов не отвечают на запросы и требования ведомства. Об этом в ходе выступления в Общественной палате РФ заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

«В любом случае все свои встречные претензии они [представители Twitter] могут в любой момент оспорить в российском суде, мы готовы к любому диалогу, лишь бы он был. <…> Есть претензии, связанные с распространением противоправного контента. Они законные требования российских властей не выполнили, в связи с чем мы приняли предусмотренные законом меры», — сказал Зайцев.

По его словам, претензии со стороны Роскомнадзора «остаются без ответа» — на ведомство никто из представителей платформы микроблогов не выходил, и «на наши вопросы ответов нет».