Москва, , 10:44 — REGNUM Минтруд России предлагает пересмотреть правила выплат семьям с детьми от трёх до семи лет, нуждающимся в социальной поддержке. Такую поддержку не получат «подозрительно бедные» — владельцы нескольких домов или автомобилей с якобы низким заработком, а также те, кто вовсе не имеет официальных доходов, пишет 12 марта «Коммерсантъ».

Ведомство намерено сделать более адресной и эффективной поддержку малоимущих семей с детьми. При этом выплаты не будут предоставлять семьям с высоким уровнем потребления, к примеру, имеющим новые джипы или несколько машин. Бедными не будут считать и семью с несколькими домами площадью более 40 кв. м на человека.

Кроме того, предлагается применить «правило нулевого дохода» и ограничить выплаты семьям, у которых легальных доходов — зарплат, гонораров, пенсий, стипендий — вовсе нет. Объективные причины не работать государство учтёт. Это в том числе долгосрочное лечение, безработица, уход за детьми.