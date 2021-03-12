Бали, Индонезия, , 09:24 — REGNUM В полиции Индонезии отметили, что 367 иностранных граждан и 44 гражданина Индонезии на Бали были оштрафованы на 100 000 индонезийских рупий ($6,9) за нарушение санитарного протокола, сообщает Antara.

«Иностранцы по-прежнему нарушают протокол, потому что они не верят в COVID-19, и, по их мнению, использовать маски должны только те, кто болеет», — заявили в полицейском управлении на Бали.

Проверки проводятся на острове с января по март 2021 года. Около 120 человек дежурят на улице ежедневно.

Как сообщало ИА REGNUM, жители индонезийской деревни Каранг Болонг в округе Пандегланг провинции Бантен были шокированы присутствием группы людей, выполняющих странный ритуал на болоте.

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