Джакарта, 12 марта 2021, 09:01 — REGNUM Жители индонезийской деревни Каранг Болонг в округе Пандегланг провинции Бантен, были шокированы присутствием группы людей, выполняющих странный ритуал на болоте, сообщает CNN Indonesia.
Группа, в которую входили 15 мужчин и женщина, обнаженными купались в болоте. По предварительным данным, они проводили некий ритуал.
Группа была задержана и доставлена в полицейский участок.
Следователи проведут расследование, чтобы выяснить принадлежат ли участники группы к какому-либо культу.