Джакарта, , 08:26 — REGNUM Агентство межпарламентского сотрудничества парламента Индонезии также отреагировало на текущую ситуацию в Мьянме, которая вызывает серьезное беспокойство в связи с политическим кризисом в стране, сообщает Sindonews.

«Я решительно осуждаю жестокие действия военного режима Мьянмы против выступающих за демократию демонстрантов, которые привели к десяткам смертей, ранений и задержанию тысяч людей без судебного разбирательства», — заявил председатель агентства межпарламентского сотрудничества парламента Индонезии Фадли Зон.

Фадли Зон также призывает ООН, АСЕАН и другие международные сообщества предпринять необходимые шаги.

По его словам, международное сообщество, особенно Организация Объединенных Наций и АСЕАН, должны быть готовы к тому, чтобы обеспечить безопасность и благополучие народа Мьянмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Джакарты Аниес Басведан заявил, что памятник Юрию Гагарину в парке Матарам символизирует близость индонезийских граждан к России.

Подробнее в материале: «Герой мужчин»: МИД Индонезии объяснил открытие памятника Гагарину