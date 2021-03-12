Екатеринбург, , 07:59 — REGNUM В Екатеринбурге состоялось открытие II Всероссийского фестиваля патриотических и социальных проектов «Живая история», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В рамках фестиваля были собраны 100 проектов со всех уголков России, заявил на пресс-конференции глава оргкомитета фестиваля, глава Юнармии по Екатеринбургу Дмитрий Ермаков. Инициативы связаны с темой Великой Отечественной войны, волонтёрской деятельностью и другими направлениями.

На фестивале хотят выявить успешные патриотические практики, которые можно реализовать в сфере воспитания детей и юношества.

«Живая история — ожившие в памяти переживания каждого человека, страницы жизни родной страны. Для того, чтобы чувствовать себя гражданином, для того, чтобы знать «Кто я?», «Куда я иду?», очень важно этот взгляд в историю страны ощущать», — сказала ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Екатеринбург и Нижний Тагил получили звание «Город трудовой доблести».

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