Магадан, Магаданская область, , 06:48 — REGNUM Пять дней действует в России новый федеральный закон, запрещающий высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта, если у них нет денег на проезд и сопровождающих рядом взрослых. Конфликты в автобусах между водителями и детьми уже зафиксированы, пишет «Магаданская правда».

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Приняв меры в защиту детей, законодатели не предусмотрели возможность злоупотреблений правом бесплатного проезда. Магаданские перевозчики уже высказали свои претензии.

«7 марта закон приняли, а уже 9-го один из водителей пожаловался на случай отказа оплачивать проезд, — рассказал директор ООО «Трейдер» Александр Кондрашев. — Вошла группа подростков 13−14 лет, заплатил только один, остальные сказали, что нет денег. В ответ на претензию водителя они заявили: «Высаживать детей не имеете права!», и спокойно ехали всю дорогу. И будьте уверены, это только начало. Но если злоупотребления неизбежны, неизбежны и конфликты».

Поддержал коллегу и директор ООО «Маршрут-Авто» Роман Волынкин сказав, что и раньше школьники не всегда платили за проезд, никто их в мороз не высаживал из автобуса. По его мнению, закон фактически санкционировал право ездить на общественном транспорте «зайцем» постоянно.

«Ведь если можно не платить на законных основаниях, зачем платить? Дальше это может принять массовый характер. Одно дело — в силу каких-то обстоятельств оказаться в транспорте без денег, другое — не платить за проезд намеренно, зная, что есть такое право», — резюмировал автоперевозчик.

Водители считают, что отсутствие в законе какой бы то ни было конкретики даёт простор для злоупотреблений, особенно подростками. Не указано, например, ни время года, ни температурный режим, когда нельзя высаживать детей.

«Значит ли это, что мы должны возить безбилетников круглый год при любой погоде? Согласитесь, должны же быть какие-то конкретизирующие закон рамки. И возрастная планка до 16 лет не слишком ли высока?» — продолжил Роман Волынкин.

При этом, закон пока действует на бумаге — мера ответственности за его нарушение в КоАП ещё не установлена.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта 2021 года в России вступил в силу закон, запрещающий высаживать из транспорта детей-безбилетников.