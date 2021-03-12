Новосибирск, , 06:37 — REGNUM Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) должен получить положительное заключение Главгосэкспертизы в августе 2021 года. Но начать работы на стройплощадке планируется раньше. Об этом сообщил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.

Проект СКИФа Akademgorodok2.ru

«Сама проектно-сметная документация разработана, сейчас проходит рассмотрение у заказчика и в ближайшее время будет направлена в Главгосэкспертизу, — приводятся комментарий министра на сайте «Академгородок 2.0». — Цель состоит в том, чтобы начать работы на стройплощадке ещё до получения заключения Главгосэкспертизы, ну, а после того, как оно будет получено, развернутся масштабные работы».

Сейчас прорабатываются вопросы определения генподрядчика работ и проектной организации строительства.