Нижний Тагил, Свердловская область, , 06:36 — REGNUM В Свердловской области 27-летний житель Нижнего Тагила отдан под суд за покушение на убийство своей беременной сожительницы и её дочери. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, преступление произошло 29 марта 2020 года. Гражданин был пьян и находился в общежитии по улице Энтузиастов, где вступил в конфликт с женщиной 1998 года рождения. В пылу ссоры он причинил ей, а также девочке 2015 года рождения ножевые ранения. Убить их он не смог, так как вмешалась одна из соседок. Гражданин скрылся, но позднее был пойман.

Свою вину в преступлении фигурант не признал. Тем не менее следователи утверждают, что собрали по делу все необходимые доказательства.