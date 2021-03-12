Москва, 12 марта, 2021, 03:03 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы перешёл к последнему этапу в процедуре банкротства Андрея Коркунова — основателя одноимённой кондитерской фабрики и крупного акционера «лопнувшего» банка из Татарии. В отношении него ввели этап реализации имущества. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Коркунов

11 марта 2021 года в карточке дела появилась запись от судьи Палкина о том, что вынесено «решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества». Детали вердикта пока неизвестны.

Напомним, Андрей Коркунов владел почти 50% акций в «Анкор банке», лишившимся лицензии в 2017 году. Еще в январе 2021 года конкурсный управляющий последнего сделал попытку привлечь Коркунова к субсидиарной ответственности совместно с бывшими руководителями «Анкора», вменив им почти 6 млрд рублей долга. Судья отклонил притязания. Долги банка из Татарии на начало февраля 2021 года перед 797 кредиторами составили более 6,667 млрд рублей.

В отношении Коркунова первый этап в процедуре банкротства, реструктуризация долга, был введен в конце сентября 2020 года. Основанием для возбуждения дела о банкротстве стали долги перед «Анкор банком». В январе 2017 года, то есть за несколько месяцев до лишения лицензии, банк выдал своему крупному акционеру небольшой кредит. В 2018 году решением районного суда Москвы с Андрея Коркунова было взыскано более 716 тыс. рублей. Количество кредиторов на сегодня выросло. Среди тех, кто заявил финансовые претензии, — министерство земельных и имущественных отношений Татарии.