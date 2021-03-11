Минск, 12 марта, 2021, 00:23 — ИА Регнум. В ближайшее время во исполнение решений февральского «Всебелорусского народного собрания» сторонников Александра Лукашенко будет сформирована конституционная комиссия, которая обновит Основной закон Белоруссии. Об этом 11 марта заявил председатель Конституционного суда постсоветской республики Пётр Миклашевич.

Vsebel.by Пётр Миклашевич

«В настоящее время с учетом итогов прошедшего VI Всебелорусского народного собрания можно выделить некоторые направления возможного обновления Основного закона нашей страны», — сообщил Миклашевич.

Он перечислил эти направления: «Первое — определение на конституционном уровне статуса Всебелорусского народного собрания как высшего представительного органа народовластия, обладающего определенными властными полномочиями. Второе — уточнение полномочий, функций, конституционной ответственности высших государственных органов, их самостоятельности и взаимодействия. Третье — развитие конституционных основ избирательной системы, партийного строительства. И четвёртое — определение конституционных принципов современного социального государства и новых гарантий социально-экономических прав граждан».

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Напомним, 11−12 февраля было проведено «Всебелорусское народное собрание» сторонников Александра Лукашенко, собранных со всей Белоруссии. Законодательство постсоветской республики не содержит упоминания о таком собрании.

Также напомним, во время политического кризиса в Белоруссии 2020 года Александр Лукашенко в очередной раз поднял тему принятия новой конституции и создал некую комиссию, которая в тайне от общественности якобы разработала несколько проектов изменения Основного закона. По словам Лукашенко, они ему не понравились, поэтому работа над «конституционной реформой» продолжилась.

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