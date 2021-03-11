Вашингтон, , 23:06 — REGNUM Пентагон вступил в жесткую дискуссию с популярным телеведущим телеканала Fox News Такером Карлсоном, возмутившимся службой беременных женщин в Вооруженных силах США.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби 11 марта заявил по этому поводу, что такие высказывания «унижают все вооруженные силы США».

Напомним, Карлсон в своем ток-шоу на телеканале Fox News отметил, что Пентагон утвердил специальную форму для беременных.

«Беременные женщины будут участвовать в наших войнах… Это издевательство над вооруженными силами США», — заявил Карлсон.

При этом он заявил, что китайские военные становятся «всё более мужественными», а военные США — «всё более женственными».

«Мы совершенно не собираемся слушать советы ведущего ток-шоу по вопросу личного состава или по китайским военным», — заявил в ответ Кирби.

Кроме того, представитель Космических войск США Скотт Стокер на официальной странице в Twitter назвал высказывания Карлсона мнением, основанным на нулевом сроке службы в вооруженных силах.

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