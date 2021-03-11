Остин, США, , 23:02 — REGNUM Компания Gearbox Software решила отложить релиз «режиссёрской версии» (Director's Cut) игры Borderlands 3. Об этом 11 марта сообщила Twitter-страница проекта.

Разработчики пояснили, что вынуждены были принять это решение из-за аномальных погодных явлений, которые имели место в Техасе в феврале 2021 года. Gearbox Software сообщила, что её сотрудники, проживающие в этом штате США, остались без электроэнергии, и что из-за этого планы были сорваны. Новая дата релиза дополнения — 8 апреля 2021 года.

https://twitter.com/Borderlands/status/1370027189735809024

Напомним, «режиссёрская версия» Borderlands 3 является второй частью сезонного пропуска №2. Изначально Gearbox Software планировала выпустить её в марте 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Найден актёр на роль Крига в экранизации игры Borderlands