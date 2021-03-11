Анкара, , 22:12 — REGNUM Компания Turkish Aerospace Industries (TUSAS) получила от Главного командования жандармерии Турции дополнительный заказ на шесть штурмовых разведывательных вертолетов T-129B ATAK, сообщает 11 марта Scramble Magazine.

Напомним, в 2017 году Управление авиации жандармерии Турции заказало 18 ударных вертолетов T-129B ATAK, из которых на сегодняшний день получила шесть.

С учетом нового контракта турецкая жандармерия претендует на 24 вертолета T-129B ATAK.

Вертолеты оснащаются системами подавления радиочастот, системой оповещения о лазерном и радиолокационном облучении, необходимой для противодействия переносным зенитно-ракетным комплексам (ПЗРК).

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