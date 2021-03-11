Анкара, , 21:35 — REGNUM В министерстве иностранных дел Турции 11 марта сообщили, что решительно осуждают решение Верховного суда штата Лос-Анджелес освободить «убийцу генерального консула» Турции Кемаля Арыкана, сообщает Sabah.

«Верховный суд округа Лос-Анджелес принял решение освободить армянского террориста Хэмпига Сасуняна, который убил турецкого генерального консула Кемаля Арыкана, в то время как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что не будет обжаловать это решение. Мы решительно осуждаем этот подход, который глубоко ранит честь турецкой нации», — отметили в МИД Турции.

В заявлении подчеркивается, что решение не было пересмотрено, несмотря на все попытки администрации США его предотвратить. В МИД Турции подчеркнули, что это решение несовместимо ни с универсальными принципами права, ни с пониманием справедливости.

Напомним, в Турции в результате терактов армянских террористических организаций погибли 31 турецкий дипломат и 58 граждан. Турецкий дипломат Арикан был убит в Лос-Анджелесе 28 января 1982 года Сасуняном и его сообщником Крикором Салибой. Задержанный Сасунян был осуждён и приговорен к пожизненному заключению без права амнистии.

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