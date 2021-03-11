Минск, , 20:51 — REGNUM «По делу о героизации военных преступников задержали соучредителя «Польской школы» в Бресте», — сообщил 11 марта Телеграм-канал Следственного комитета Белоруссии.

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«Следователи во взаимодействии с сотрудниками шестого управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД провели обыски в офисе организации и по местам жительства ее работников. Изъята офисная техника, уставная документация и другие материалы, в том числе плакаты и литература о деятельности Ромуальда Райса. Следователи и милиционеры проводят неотложные следственные действия», — заявил замначальника управления СК по Брестской области Сергей Страпко.

Напомним, 10 марта прокурор Бреста сообщил о возбуждении уголовного дела «по факту героизации военных преступников». Следком Белоруссии принял его к расследованию с обвинением по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Белоруссии («Экстремизм», от 5 до 12 лет лишения свободы) по факту совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной и языковой принадлежности, а также совершения умышленных действий по реабилитации нацизма.

«В ходе доследственной проверки установлено, что 28 февраля 2021 года в помещении, арендуемом КОУ «Брестский форум польских локальных инициатив» и ООО «Польская школа», с участием несовершеннолетних и молодежи проведено незаконное массовое мероприятие, — говорилось в официальном сообщении. — Облаченные в национальную форму польской скаутской организации молодые люди исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного по прозвищу Бурый».

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Райс был осуждён польским судом за массовые убийства с особой жестокостью польских гражданских лиц — белорусов и православных в 1946 году. Польский «Институт национальной памяти» занялся реабилитацией «Бурого», что стало поводом для острого конфликта между властями Белоруссии и Польши. Участие польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка в состоявшемся 28 февраля мероприятии по героизации польских бандитов стало поводом для объявления его персоной нон грата на территории Белоруссии. В ответ МИД Польши выслал из Варшавы белорусского дипломата.

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