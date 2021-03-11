Москва, , 22:05 — REGNUM Материал газеты Mirror, согласно которому дом бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери выставят на продажу после 13 тысяч часов уборки, вызвал бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 11 марта в социальной сети Facebook.

«Интересно сколько часов будут стирать трусы Навального, прежде чем их на аукцион выставят?! 13 000 часов — это ведь полтора года!», — пишет Денис И.

Многие пользователи считают, что дело об «отравлении» Скрипалей канет в Лету. Граждане уверены, что продажа дома говорит об уничтожении всех оставшихся свидетельств вероятного преступления.

«Как говорится, «концы в воду». Теперь доказать или опровергнуть факт отравления абсолютно невозможно. Даже кот Скрипалей, как возможный «свидетель» отравления, кремирован. Теперь им остаётся тупо твердить: «highly likely», ‑ и ни шагу назад», — считает Гоша Б.

Некоторые комментаторы указали на то, что спустя столько времени сами участники «отравления» так и не появились на публике. Люди считают, что загадка вокруг этого инцидента может и вовсе быть не разгадана.

«А Скрипалей до сих пор отмывают? Все-таки, наверное да, потому что их не слышно и не видно», — поделилась своим мнением Надежда И.

Отдельные пользователи пришли к выводу, что инцидент в Солсбери произошёл согласно сценарию британских спецслужб, чтобы опорочить Российскую Федерацию в глазах всего мира.

«Артисты из драмтеатра, написали сценарий, испробовали на Скрипалях, финал — ещё и дом их продают. За всё надо платить. Кота жалко», — написала Наталия К.

Напомним, 10 марта в газете Mirror был опубликован материал, согласно которому дом бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери выставят на продажу после 13 тысяч часов уборки.