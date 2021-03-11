Малабо, , 19:59 — REGNUM Подозреваемого в причастности к серии взрывов в городе Бата (Экваториальная Гвинея) задержали 11 марта, написал вице-президент по вопросам обороны Теодоро Нгема Обианг Манге.

Манге «Мы задержали солдата спецназа в качестве подозреваемого в катастрофе, произошедшей в армейском лагере».

Он добавил, что власти хотят разобраться в том, по какой причине в Бате погибло так много людей: было ли это по халатности военных или имела место спланированная акция.

Напомним, в Бате в ходе четырёх взрывов 7 марта погибли 105 и получили ранения 615 человек. Взрывы прогремели в военном лагере, но пострадали и жилые кварталы.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами серии взрывов в Экваториальной Гвинее стали около 100 человек