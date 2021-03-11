Белград, , 20:01 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич, который 11 марта прибыл с рабочим визите в Объединенные Арабские Эмираты, встретился с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заедом эль Нахьяном. Собеседники обсудили углубление экономического сотрудничества, особенно в сельском хозяйстве, новые инвестиции, борьбу с коронавирусом и иммунизацию населения.

Кроме того, они затронули развитие политического и экономического сотрудничества и новые инвестиции, прежде всего зеленые технологии и возобновляемые источники энергии, а также поставки сербских товаров на перспективный рынок ОАЭ, прежде всего сербских фруктов — яблок, клубники и малины.

Рынок ОАЭ абсолютно открыт для всех сельскохозяйственных продуктов из Сербии, особенно в секторе поставок фруктов, молока, вина, заявил в Абу-Даби министр сельского хозяйства Бранислав Недимович после беседы с коллегой из ОАЭ.