Москва, , 18:41 — REGNUM Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение отменить желтую карточку, показанную защитнику ЦСКА (Москва) Марио Фернандесу в матче 21 тура ЧР. Об этом 11 марта заявил РИА Новости председатель КДК Артур Григорьянц.

Для игрока предупреждение стало четвертым в розыгрыше турнира.

«Принято решение отменить ошибочное применение предупреждения Марио Фернандесу. Также отказать «Сочи» в удовлетворении заявления об исправлении ошибочного применения предупреждения Заболотному», — отметил Григорьянц.