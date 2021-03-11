Москва, , 18:23 — REGNUM Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) не удовлетворил просьбу футбольного клуба «Спартак» (Москва) отменить жёлтую карточку защитнику команды Самуэлю Жиго.

«Было 4 заявления по жёлтым карточкам, принято решение отменить ошибочное предупреждение Даниилу Фомину из «Динамо». Также принято решение отказать «Спартаку» в удовлетворении заявления об исправлении ошибочного применения предупреждения Жиго. Он не сможет сыграть с «Динамо», — передает слова главы КДК РФС Артура Григорьянца РИА Новости.

Матч 22 тура РПЛ «Динамо» — «Спартак» пройдет 13 марта.