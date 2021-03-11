Москва, 11 марта, 2021, 17:57 — ИА Регнум. В РФ надо сохранять программу льготной ипотеки, но на динамику цен на жилье это никак не повлияет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявил общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в строительстве Дмитрий Котровский, комментируя планы ЦБ РФ сохранить программу льготной ипотеки только в некоторых регионах РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира

«Дело в том, что само предложение неоднородно, и «льготный» потребитель всегда будет ориентирован на самое доступное предложение. В этом смысле есть сомнение, что крупные игроки удержатся от повышения стоимости метра. С другой стороны, государство вправе изменить адресную программу поддержки, и с этой точки зрения решение ЦБ верное, — сказал Котровский. — Сохранять программу надо, но на динамику это никак не повлияет. Если этого не случилось до, то предпосылок не будет и после.Застройщики продолжат конкурировать и бороться за клиентов, применяя инструменты маркетинга».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что список регионов, в которых может быть сохранена программа льготной ипотеки, может быть увеличен до 50−60.